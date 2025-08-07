Что известно об обрушении части жилого дома в Петербурге: жертвы, пострадавшие, расследование

Следователи выясняют причины обрушения в доме.
В Петербурге на Невском проспекте в доме № 103 вечером 7 августа обрушились перекрытия. На место происшествия выехали следователи. По предварительным данным погиб мужчина, который занимался ремонтом в квартире. Подробности — в материале URA.RU.
В квартире погиб мужчина.
Экипажи скорой помощи прибыли на место обрушенияФото: Илья Московец © URA.RU.
В квартире дома № 103 на Невском проспекте шел ремонт и затем рухнул потолок. По предварительной информации, один рабочий погиб, еще один может находиться под завалами, а третьего увезли в реанимацию, передает telegram-канал «Mash на Мойке». Площадь обрушения составила 30 квадратных метров.
В доме обрушились два этажа.
Жильцы переживали за судьбу соседей в домеФото: Илья Московец © URA.RU.
Очевидцы рассказали, что в доме № 103 обвалились перекрытия на двух этажах. Жильцы сообщили о десятках машин экстренных служб, которые приехали на место происшествия. «Вход во двор дома огородили. Людей не пускают», передает telegram-канал «Фонтанка SPB Online».
Следователи ищут причины обрушения в доме.
Следователи продолжают работуФото: Сергей Белов © URA.RU.
Следователи выясняют причины и обстоятельства обрушения потолка в жилом доме в Санкт-Петербурге. Они уже работают на месте происшествия, рассказали представители следствия в telegram-канале «Питерский следком». Под завалами могут находиться люди.
По факту обрушения завели уголовное дело.
Открыто уголовное делоФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обрушения межэтажного перекрытия в квартире на Невском проспекте в доме № 103. В результате происшествия погиб тридцатилетний рабочий, а другой пострадал и с травмами доставлен в больницу, сообщает городское управление СК. Трагедия произошла вечером 7 августа 2025 года во время строительных работ в одной из квартир на втором этаже.