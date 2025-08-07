Что известно об обрушении части жилого дома в Петербурге: жертвы, пострадавшие, расследование

В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело после обрушения межэтажного перекрытия в квартире на Невском проспекте в доме № 103. В результате происшествия погиб тридцатилетний рабочий, а другой пострадал и с травмами доставлен в больницу, сообщает городское управление СК. Трагедия произошла вечером 7 августа 2025 года во время строительных работ в одной из квартир на втором этаже.