Водитель легковушки в Гомельской области не справилась с управлением, пострадал подросток

7 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельской области под колеса легкового авто попал 14-летний подросток. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Гомельского облисполкома.
Сегодня около 21.20, двигаясь по автодороге Р-150 «Хутор — Гомель» со стороны микрорайона «Кристалл» в направлении ул. Зайцева, в районе пересечения с ул. Ручьевой 49-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда» не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части дороги и совершила наезд на 14-летнего мальчика на самокате, который двигался по обочине.
С травмами подросток госпитализирован в реанимационное отделение УЗ «ГОКБ».
По предварительной информации, водитель находилась за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства случившегося. -0-