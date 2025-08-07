Водитель легковушки в Гомельской области не справилась с управлением, пострадал подросток

Сегодня около 21.20, двигаясь по автодороге Р-150 «Хутор — Гомель» со стороны микрорайона «Кристалл» в направлении ул. Зайцева, в районе пересечения с ул. Ручьевой 49-летняя женщина-водитель автомобиля «Хонда» не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части дороги и совершила наезд на 14-летнего мальчика на самокате, который двигался по обочине.