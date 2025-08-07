Ричмонд
Двое взрослых и ребёнок погибли в ДТП с самосвалом и легковушкой в Подмосковье

Три человека, включая ребёнка, погибли в ДТП в Подмосковье. Легковой автомобиль и самосвал столкнулись вечером 7 августа в городском округе Кашира. Об этом сообщили в управлении МВД региона.

Источник: Life.ru

Авария случилась около 19:20 на 12-м километре дороги Кашира — Серебряные Пруды — Узловая. По предварительным данным, водитель грузовика «Ситрак» при повороте налево не уступил дорогу легковому автомобилю ВАЗ. Это привело к столкновению.

«В результате ДТП водитель и два пассажира легковушки, среди которых малолетний ребёнок, погибли на месте», — сообщили в Telegram-канале УМВД.

На месте инцидента работают сотрудники Госавтоинспекции. Они проверяют все обстоятельства происшествия. Уголовное дело возбудят по статье 264 УК — нарушение ПДД, повлекшее смерть.

Ранее Life.ru рассказывал, как автобус с российскими туристами разбился по пути на фестиваль в Каппадокию. Серьёзная авария произошла в районе Караман, где столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус с путешественниками.