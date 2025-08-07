РЕН ТВ: семь человек пострадали в аварии автобуса с грузовиком на трассе «Кола»

Один из пострадавших в ДТП — 15-летний подросток.
На трассе «Кола» во Всеволожском районе Ленинградской области утром произошло крупное ДТП с участием пассажирского автобуса и грузовика. Как сообщили в петербургской полиции, в результате столкновения пострадали семь человек.
«Предварительно, пострадали пять пассажиров автобуса и водители обоих транспортных средств. Двое из пострадавших госпитализированы в тяжелом состоянии», — уточнили в telegram-канале ведомства. Автобус следовал по маршруту из Санкт-Петербурга в Кировск.
На месте происшествия работают спасатели и сотрудники полиции, обстоятельства аварии выясняются. По данным РЕН ТВ, один из пострадавших — 15-летний ребенок — находится в крайне тяжелом состоянии. Оба транспортных средства получили серьезные повреждения: у автобуса выбиты стекла и деформированы двери, а кабина грузовика практически полностью разрушена.
На месте происшествия работают экстренные службы. Обстоятельства аварии выясняются.
Это уже второе крупное ДТП с участием автобуса в Ленинградской области за последние дни. 4 августа в Лодейнопольском районе экскурсионный автобус с паломниками столкнулся с грузовым поездом на железнодорожном переезде, в результате чего погиб один человек и 16 получили травмы.