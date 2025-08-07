Врач объяснил, из-за чего от сочинской чачи умерло много людей

Медик отметил, что симптомы отравления метанолом включают сильные головные боли, головокружение, тошноту, рвоту и ухудшение зрения вплоть до полной слепоты. Он призвал граждан не рисковать здоровьем и покупать спиртное только у проверенных продавцов с официальной лицензией.