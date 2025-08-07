Ричмонд
Врач объяснил, из-за чего от сочинской чачи умерло много людей

Александр Горячев, врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Министерства здравоохранения Краснодарского края, прокомментировал причины массового отравления и гибели людей после употребления сочинской чачи. По его словам, основным виновником трагедии стал метанол — токсичное вещество, присутствующее в контрафактном алкоголе.

«В организме метанол преобразуется в формальдегид и муравьиную кислоту, которые наносят серьезный вред нервной системе, зрению и дыхательным органам», — пояснил Горячев в интервью телеканалу «Краснодар».

Медик отметил, что симптомы отравления метанолом включают сильные головные боли, головокружение, тошноту, рвоту и ухудшение зрения вплоть до полной слепоты. Он призвал граждан не рисковать здоровьем и покупать спиртное только у проверенных продавцов с официальной лицензией.

Ранее сообщалось, что в Сириусе Краснодарского края не менее десяти человек умерли от употребления чачи сомнительного происхождения, приобретенной на рынке.