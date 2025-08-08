Сырский признал недооценку дерзости ВС РФ в операции «Поток»

Сырский признал просчеты ВСУ при обороне Суджи.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что украинское командование недооценило тактическую дерзость российских войск во время операции «Поток». Об этом главком ВСУ признался в эфире украинского телеканала.
«Украинская разведка располагала данными о возможном использовании трубопроводов, однако контроль за этими участками оказался недостаточным. Вероятно, где-то недосмотрели, а возможно, не учли дерзость этих действий», — заявил в интервью телеканалу ТСН Сырский.
Весной этого года подразделения ВС РФ использовали подземный газопровод для скрытного проникновения в тыл обороны ВСУ в районе Суджи (Курская область). Штурмовой отряд ВС РФ преодолел около 15 километров по газовой трубе и вышел в тылу украинских позиций. В операции участвовало более 600 российских военнослужащих.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов назвал действия штурмовой группы «героическими». Он отметил, что их неожиданное появление дезорганизовало оборону ВСУ и позволило российским войскам развить наступление в Курской области.