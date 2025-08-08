Сырский признал недооценку дерзости ВС РФ в операции «Поток»

Весной этого года подразделения ВС РФ использовали подземный газопровод для скрытного проникновения в тыл обороны ВСУ в районе Суджи (Курская область). Штурмовой отряд ВС РФ преодолел около 15 километров по газовой трубе и вышел в тылу украинских позиций. В операции участвовало более 600 российских военнослужащих.