Пожар произошел в 16-этажном жилом доме в Новой Москве

В Новой Москве, на Скандинавском бульваре, в административной части 16-этажного жилого дома произошел пожар. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщили в МЧС Москвы.

— Пожарно-спасательные подразделения локализовали пожар. Работы по тушению продолжаются, — сказано в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что сведений о пострадавших не поступало.

7 августа детей, оставшихся в квартире на юго-востоке столицы, застал врасплох пожар. Возгорание произошло в жилом помещении на 1-й Карачаровской улице. Однако дети не поддались панике и покинули квартиру, вызвав спасателей.

Ранее на Ленинском проспекте в центре Москвы загорелась захламленная квартира. На место прибыли пожарные, которые вытащили из помещения двух детей. Их передали врачам.