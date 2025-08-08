При обрушении потолка в коммунальной квартире на Невском проспекте погиб рабочий

Вечером в четверг, 7 августа, в здании на Невском проспекте в Санкт-Петербурге обрушился потолок между первым и вторым этажами. По факту ЧП началась проверка, сообщили в пресс-службе прокуратуры города. Один человек скончался.
Данный инцидент произошел во время проведения работ на втором этаже здания дореволюционной постройки. В результате обрушения потолка погиб рабочий 1995 года рождения, еще один получил травмы. Его оперативно достали из-под завалов и госпитализировали. На месте работают спасатели МЧС. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности при ведении строительных работ.
«В настоящее время специалисты проводят обследование конструкций в зоне обрушения. Угрозы обрушения нет, исходя из визуальных признаков. Отселения жителей не требуется», — отмечают представители пресс-службы администрации Центрального района города.
Как KP.RU писал ранее, раньше квартира, в которой рухнул потолок, была большой коммуналкой, но несколько лет назад из нее сделали шесть студий и арендовались они посуточно. По словам жильцов дома, это оказалось проблемой. Из-за повышенной нагрузки на инфраструктуру здания жить там стало почти невозможно.