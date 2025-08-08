Ричмонд
Опасность атаки БПЛА объявлена в Ростовской области

Когда режим опасности будет снят — неизвестно.

В Ростовской области ввели режим опасности атаки беспилотников Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

«Объявлена беспилотная опасность на всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытие участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в результате массированной атаки ВСУ по Белгородской области пострадал 12-летний ребенок. Также были повреждены десятки гражданских объектов и транспортных средств.

