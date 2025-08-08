Опасность атаки БПЛА объявлена в Ростовской области

Когда режим опасности будет снят — неизвестно.
В Ростовской области ввели режим опасности атаки беспилотников Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.
«Объявлена беспилотная опасность на всей территории Ростовской области. Рекомендовано покинуть открытие участки улиц, зайти в помещения и не подходить к окнам», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в результате массированной атаки ВСУ по Белгородской области пострадал 12-летний ребенок. Также были повреждены десятки гражданских объектов и транспортных средств.
Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше