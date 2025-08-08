Переговоры Путина и Трампа состоятся на невыгодных условиях для Украины

«Россия наступает не только в новых регионах, но также и в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Мы практически лишили Украину тыловых заводов, где они ремонтируют и модернизируют боевую технику», — передает газета «Известия» слова Литовкина. Эксперт Шурыгин добавляет, что Вооруженные силы Украины находятся в кризисе, поэтому у России выгодные позиции на переговорах.