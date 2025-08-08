Ричмонд
Переговоры Путина и Трампа состоятся на невыгодных условиях для Украины

Путин и Трамп встретятся на переговорах.

«Россия наступает не только в новых регионах, но также и в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Мы практически лишили Украину тыловых заводов, где они ремонтируют и модернизируют боевую технику», — передает газета «Известия» слова Литовкина. Эксперт Шурыгин добавляет, что Вооруженные силы Украины находятся в кризисе, поэтому у России выгодные позиции на переговорах.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон согласовали проведение саммита Путина и Трампа, сейчас идет проработка деталей. Встреча может состояться уже на следующей неделе. Российский лидер не исключил, что она может пройти в ОАЭ.

