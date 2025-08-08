Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ДТП на северо-востоке Судана погибли 13 человек и еще 23 пострадали

Автобус, направлявшийся из Порт-Судана в Кассалу, столкнулся с грузовиком.

Источник: Аргументы и факты

В штате Красное море на востоке Судана произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого погибли 13 человек и ещё 23 получили ранения.

Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на суданскую полицию.

По информации правоохранительных органов, автобус, направлявшийся из Порт-Судана в Кассалу, столкнулся с грузовиком. Основными причинами аварии названы превышение скорости, опасный обгон и халатность одного из водителей.

Ранее в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Кашире погибли три человека, в том числе ребенок.