В ДТП на северо-востоке Судана погибли 13 человек и еще 23 пострадали

В штате Красное море на востоке Судана произошло крупное ДТП с участием туристического автобуса, в результате которого погибли 13 человек и ещё 23 получили ранения.
Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на суданскую полицию.
По информации правоохранительных органов, автобус, направлявшийся из Порт-Судана в Кассалу, столкнулся с грузовиком. Основными причинами аварии названы превышение скорости, опасный обгон и халатность одного из водителей.
Ранее в результате столкновения грузовика и легкового автомобиля на трассе в Кашире погибли три человека, в том числе ребенок.