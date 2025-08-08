Шлейф пепла от вулкана Ключевского на Камчатке протянулся на 515 км

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке продолжает нарастать, создавая угрозу для авиасообщения. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, мощные выбросы подняли столб пепла на высоту 10 километров, а шлейф протянулся на 515 километров в юго-восточном направлении.