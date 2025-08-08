Шлейф пепла от вулкана Ключевского на Камчатке протянулся на 515 км

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке продолжает нарастать, создавая угрозу для авиасообщения. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, мощные выбросы подняли столб пепла на высоту 10 километров, а шлейф протянулся на 515 километров в юго-восточном направлении.
Ключевская сопка — высочайший действующий вулкан Евразии с идеальной конической формой и вершинным кратером диаметром 700 метров. Его склоны усеяны десятками побочных кратеров. Находясь всего в 30 километрах от посёлка Ключи (население ~4,5 тыс. человек), вулкан представляет повышенную опасность для региона.
Активная фаза извержения началась в апреле 2025 года, а после землетрясения 30 июля его активность резко усилилась.
