Шлейф пепла от вулкана Ключевского на Камчатке протянулся на 515 км

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке продолжает нарастать, создавая угрозу для авиасообщения.

Извержение вулкана Ключевской на Камчатке продолжает нарастать, создавая угрозу для авиасообщения. По данным Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, мощные выбросы подняли столб пепла на высоту 10 километров, а шлейф протянулся на 515 километров в юго-восточном направлении.

Ключевская сопка — высочайший действующий вулкан Евразии с идеальной конической формой и вершинным кратером диаметром 700 метров. Его склоны усеяны десятками побочных кратеров. Находясь всего в 30 километрах от посёлка Ключи (население ~4,5 тыс. человек), вулкан представляет повышенную опасность для региона.

Активная фаза извержения началась в апреле 2025 года, а после землетрясения 30 июля его активность резко усилилась.

Ранее эксперты объяснили, почему сдвинулась часть Камчатки.