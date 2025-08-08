CNN озвучил пять сценариев завершения конфликта на Украине

Первый сценарий — когда Путин соглашается на безоговорочное прекращение огня. Реальность такого развития событий телеканал оценивает как крайне маловероятную. Как прогнозирует CNN, на фоне продвижения на фронте Россия не будет менять свои военные планы до конца лета и продолжит боевые действия как минимум до октября.