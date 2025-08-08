Atlantic: Трамп не рискнул ввести против КНР те же пошлины, что против Индии

Ранее сообщалось, что пошлины, введенные США против товаров из Индии, могут существенно сократить поставки ковров, шелка и растительных тканей на американский рынок. Также Индия нарастила промышленное взаимодействие с Россией, несмотря на санкционные ограничения со стороны США. В рамках достигнутых договоренностей был подписан протокол о сотрудничестве в таких отраслях, как алюминиевая промышленность, железнодорожный транспорт и добыча полезных ископаемых.