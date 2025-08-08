Пожар произошел в административном здании в Домодедове

Пожар произошел в подвале административного здания в коттеджном поселке «Южный парк» в подмосковном Домодедове. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах.
— Загорелась офисная техника на площади 15 квадратных метров, — рассказал источник «ВМ».
Он уточнил, что прибывшие на место сотрудники МЧС локализовали возгорание. Никто не пострадал.
В эту же ночь в Новой Москве, на Скандинавском бульваре, в административной части 16-этажного жилого дома произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание. Работы по тушению продолжаются.
7 августа детей, оставшихся в квартире на юго-востоке столицы, застал врасплох пожар. Возгорание произошло в жилом помещении на 1-й Карачаровской улице. Однако дети не поддались панике и покинули квартиру, вызвав спасателей.