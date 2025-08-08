В Алматинской области пожилую пару убили и сожгли в собственном доме

У нас соседи есть там тоже через пару домов. Что он их обокрал, делал много краж. У меня даже мама говорит, что он всегда воровал. Но никогда не убивал. Это вот первое убийство его. Слышала, что их подожгли, что раздели. Прям сильного дыма не было. Ну, наверное, просто не увидели. Потому что сосед дядя Денис, наверное, быстро потушил, и всё.