Ричмонд
+25°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США объявили награду в 50 млн долларов за компромат на президента Венесуэлы Мадуро

Министерство юстиции и государственный департамент США назначили награду 50 миллионов долларов за информацию о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. Об этом заявила генпрокурор США Пэм Бонди.

За информацию о президенте Венесуэлы в США обещают беспрецедентную сумму.

Министерство юстиции и государственный департамент США назначили награду 50 миллионов долларов за информацию о президенте Венесуэлы Николасе Мадуро. Об этом заявила генпрокурор США Пэм Бонди.

«Министерство юстиции и Госдепартамент США объявляют о беспрецедентном вознаграждении. Это 50 млн долларов за информацию, которая приведет к аресту Мадуро», — сказала Бонди в соцсети X.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в отношении Мадуро выдвинуты обвинения, связанные с незаконной транспортировкой наркотических веществ на территорию страны. По словам Рубио, Мадуро возглавляет наркокартель, захвативший власть в стране, и занимается тем, что поставляет наркотики в США.

Узнать больше по теме
Марко Рубио: биография, политическая карьера и интересные факты о госсекретаре США
В январе 2025 года новым, 72-м государственным секретарем США стал сын кубинских мигрантов Марко Рубио. Он получил кресло госсекретаря после победы республиканца Дональда Трампа, хотя в начале 2000-х называл будущего начальника «самым пошлым человеком, который когда-либо претендовал на пост президента». Собрали главное из биографии политика.
Читать дальше