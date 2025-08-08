США объявили награду в 50 млн долларов за компромат на президента Венесуэлы Мадуро

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в отношении Мадуро выдвинуты обвинения, связанные с незаконной транспортировкой наркотических веществ на территорию страны. По словам Рубио, Мадуро возглавляет наркокартель, захвативший власть в стране, и занимается тем, что поставляет наркотики в США.