Изувеченное тело нашли в посёлке Приамурья

По предварительным данным, трагедия произошла в понедельник на фоне бытового конфликта. Мужчина и женщина распивали алкоголь вместе, после чего между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес жертве многочисленные удары ножом по голове и телу. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что у погибшей была отрезана грудь. Однако сведения о том, что женщине зашили рот, отрезали уши или удалили внутренние органы, не подтвердились.