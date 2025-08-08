Изувеченное тело нашли в посёлке Приамурья

В посёлке Архара Амурской области обнаружено тело 55-летней женщины с множественными ножевыми ранениями, сообщает региональное следственное управление СК РФ. По подозрению в совершении преступления задержан 52-летний местный житель. Об этом пишет РИА Новости.
По предварительным данным, трагедия произошла в понедельник на фоне бытового конфликта. Мужчина и женщина распивали алкоголь вместе, после чего между ними вспыхнула ссора. В ходе конфликта подозреваемый нанес жертве многочисленные удары ножом по голове и телу. Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что у погибшей была отрезана грудь. Однако сведения о том, что женщине зашили рот, отрезали уши или удалили внутренние органы, не подтвердились.
Через два дня после убийства злоумышленник попытался спрятать тело, таща его по улице в укромное место. Прохожие заметили подозрительного мужчину, после чего он бросил тело и скрылся.
Следствие возбудило уголовное дело по статье 105 УК РФ (умышленное убийство). Подозреваемый задержан по месту проживания, у него изъято орудие преступления. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, продолжается расследование.
Ранее на юго-востоке Москвы нашли изрезанное тело мужчины.