Соучастники нападения в «Крокусе» имели на вооружении гранаты для другого теракта

«Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Зубайдулло Исмоилов, находясь на территории РФ, в период с 24 по 31 марта 2024 года, у неустановленных лиц, приобрели унифицированный запал ручной гранаты и гранату РГД-5 с обозначениями на корпусе “59−79Т”. Далее, в тот же период, Исмоилов З. А., действуя совместно с Солиевым У. А. и Гадоевым Ш. Н., выполняя указания организаторов террористической организации, находясь в арендованной квартире по адресу Каспийск, ул. Ленина, д. 24, кв. 122, незаконно изготовили, используя приобретенные компоненты, взрывное устройство», — сказано в материалах дела.