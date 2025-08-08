Подросток на мопеде сбил велосипедиста в Хабаровском районе

В селе Матвеевка Хабаровского района подросток за рулем мопеда наехал на велосипедиста. Пострадали двое несовершеннолетних. Мопед оказался куплен матерью, которая знала, что сын катается по дорогам. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Авария произошла 7 августа в 20:54 на улице Москаленко в селе Матвеевка. 13-летний подросток управлял мопедом Regulmoto RM-2, не имея на это права. Вместе с ним ехал его 11-летний знакомый — без шлема.
Рядом с проезжей частью, у обочины, стоял 56-летний велосипедист. Мальчик не справился с управлением и допустил наезд. Велосипедист получил травмы, ему оказали медицинскую помощь. Сам водитель мопеда попал в больницу. Его пассажир отделался легче — ему назначено амбулаторное лечение.
«Мопед был куплен матерью подростка. Женщина не только знала, что сын катается по дорогам, но и лично передавала ему ключи от транспорта», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Хабаровскому краю.
Полицейские составили на нее административный протокол по статье КоАП РФ. За передачу управления транспортом лицу без прав ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также родителей подростка привлекли к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию и контролю над ребенком.