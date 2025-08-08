Подросток на мопеде сбил велосипедиста в Хабаровском районе

Полицейские составили на нее административный протокол по статье КоАП РФ. За передачу управления транспортом лицу без прав ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Также родителей подростка привлекли к ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию и контролю над ребенком.