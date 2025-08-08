Kpler: скидка на нефть из РФ для Индии из-за санкций стала равна пяти долларам

Нефть экспортируют в танкерах.
Нефть из России продается в Индию со скидкой пять долларов за баррель. Цена снижена из-за санкционного давления со стороны США. Об этом сообщает компания по анализу данных Kpler.
«Индия получает скидку пять долларов за баррель из-за угроз США за покупку российской нефти. Москва — крупнейший поставщик Нью-Дели с долей рынка более 35%», — передает Bloomberg со ссылкой на анализ цен.
Ранее государственные нефтеперерабатывающие компании Индии временно приостановили закупки российской нефти из-за давления со стороны США и введения новых пошлин. Вместо российских поставок Индия уже закупила пять млн баррелей нефти у США, Бразилии и Ливии. Трейдеры пока оценивают последствия этого решения для мирового рынка нефти, включая возможность переориентации российских поставок на других покупателей.