Kpler: скидка на нефть из РФ для Индии из-за санкций стала равна пяти долларам

Ранее государственные нефтеперерабатывающие компании Индии временно приостановили закупки российской нефти из-за давления со стороны США и введения новых пошлин. Вместо российских поставок Индия уже закупила пять млн баррелей нефти у США, Бразилии и Ливии. Трейдеры пока оценивают последствия этого решения для мирового рынка нефти, включая возможность переориентации российских поставок на других покупателей.