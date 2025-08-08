За минувшие сутки на Камчатке зафиксировали 41 афтершок, ощущались четыре из них

Как KP.RU писал ранее, Центр управления Камчатского края опроверг слухи о том, что в результате мощного землетрясения получила повреждения атомная подводная лодка. В ведомстве отметили, что федеральные Telegram-каналы распространяют информацию, что радиоактивные воды попали в Авачинскую бухту.