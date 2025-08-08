За минувшие сутки на Камчатке зафиксировали 41 афтершок, ощущались четыре из них

За минувшие сутки на Камчатке зафиксирован 41 афтершок. Их сила оценивается до четырех баллов, сообщают представители ГУ МЧС России по Камчатскому краю.
«За сутки произошел 41 афтершок. В населенных пунктах восемь из них ощущались силой от двух до четырех баллов», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Сутками ранее на территории полуострова фиксировало 49 афтершоков. Подчеркнем, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают свою работу пункты временного размещения (ПВР) граждан. За прошедшие сутки ПВР воспользовались 42 человека. С местными жителями также работают психологи.
Как KP.RU писал ранее, Центр управления Камчатского края опроверг слухи о том, что в результате мощного землетрясения получила повреждения атомная подводная лодка. В ведомстве отметили, что федеральные Telegram-каналы распространяют информацию, что радиоактивные воды попали в Авачинскую бухту.