Ричмонд
+24°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За минувшие сутки на Камчатке зафиксировали 41 афтершок, ощущались четыре из них

Сутками ранее на территории полуострова фиксировало 49 афтершоков.

Источник: Комсомольская правда

За минувшие сутки на Камчатке зафиксирован 41 афтершок. Их сила оценивается до четырех баллов, сообщают представители ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

«За сутки произошел 41 афтершок. В населенных пунктах восемь из них ощущались силой от двух до четырех баллов», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Сутками ранее на территории полуострова фиксировало 49 афтершоков. Подчеркнем, что в Петропавловске-Камчатском и Вилючинске продолжают свою работу пункты временного размещения (ПВР) граждан. За прошедшие сутки ПВР воспользовались 42 человека. С местными жителями также работают психологи.

Как KP.RU писал ранее, Центр управления Камчатского края опроверг слухи о том, что в результате мощного землетрясения получила повреждения атомная подводная лодка. В ведомстве отметили, что федеральные Telegram-каналы распространяют информацию, что радиоактивные воды попали в Авачинскую бухту.