В Техасе водителя обвинили в убийстве пяти подруг, ехавших на день рождения

Авария произошла вечером 25 июля на шоссе 281 в округе Техас Бернет. Там пикап Ram 4500 с прицепом для скота столкнулся с автомобилем Chevrolet Malibu. Затем он врезался во внедорожник Mercedes, который перевернулся и загорелся. За рулём пикапа находился Тэлли. В результате аварии погибли пять девушек, возрастом чуть более 20 лет. Они направлялись в Кингсленд, чтобы отпраздновать 23-й день рождения одной из них.