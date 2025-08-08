Взрывы прогремели в Одессе и Харькове

«В ночь на 10 августа в Харькове и Одессе прогремели взрывы. Глава Одессы Геннадий Труханов сообщил о воздушной тревоге в 2:16, а через пять минут написал о взрывах в городе. Спустя три минуты он призвал жителей Пересыпского района и центра города быть бдительными, а через пять минут предупредил об опасности население в Хаджибейском районе. Отбой воздушной тревоги объявили в 2:46. В Харькове мэр Игорь Терехов сообщил о взрывах в 23:55, а спустя шесть минут — о пожаре в Салтовском районе», — передает РБК со ссылкой на соцсети градоначальников.