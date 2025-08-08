Ричмонд
На Сахалине водителя автобуса приговорили к 10 годам тюрьмы за хищение 21 млн рублей

В городе Холмск Сахалинской области водителя автобуса приговорили к 10 годам тюрьмы за хищение более 21 млн рублей. Об этом 8 августа сообщила пресс-служба Главного управления (ГУ) МВД России по региону в своем Telegram-канале.

Источник: Freepik

«Завершено расследование и направлено в суд уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, осуществлявшего пассажирские перевозки. Он обвиняется в хищении бюджетных средств в особо крупном размере», — сказано в сообщении.

По данным следствия, с 2021 июля обвиняемый водитель пассажирского автобуса предоставлял ложные сведения о фактическом объеме выполненной работы для получения субсидий для компенсации затрат по перевозке льготников. В отчетных документах он намеренно завышал данные, напрямую влияющие на расчет размера субсидии. В настоящий момент общая сумма ущерба составляется более 21 млн рублей.

По факту преступления в разное время было заведено четыре уголовных дела по ч. 3 и 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в крупном и особо крупном размере»). Согласно судебному приговору, мошенник получил наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

Ранее, 7 августа, жительница Приамурья отдала мошенникам 2,5 млн рублей. Отмечается, что собеседник начал под различными предлогами вымогать деньги. Женщина осуществляла переводы в течение нескольких недель. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).