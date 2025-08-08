Соучастники нападения в «Крокусе» имели на вооружении гранаты для другого теракта

В материалах уголовного дела, поступивших в распоряжение ТАСС, сообщается, что члены запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»(запрещена в России), причастные к нападению на концертный зал «Крокус сити холл», планировали совершить новое преступление с применением боевых гранат. Об этом пишет ТАСС.
В период с 24 по 31 марта 2024 года трое обвиняемых приобрели у неизвестных лиц запал для ручной гранаты и гранату РГД-5. В арендованной квартире они собрали взрывное устройство, используя полученные компоненты, выполняя указания руководства террористической группировки.
Однако правоохранительные органы задержали подозреваемых до того, как они успели осуществить теракт. При обыске были изъяты граната, запал и самодельное взрывное устройство, которое было обезврежено.
Ранее свидетели теракта в «Крокусе» рассказали, чем бандиты подожгли зрительный зал.
Напомним, что теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: вооружённые боевики ворвались в зал и открыли огонь по зрителям, а затем устроили пожар. В результате трагедии погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, более 600 получили ранения. Пострадавшими признаны около 2400 человек.
4 августа во Втором Западном окружном военном суде стартовал судебный процесс по делу о теракте. На скамье подсудимых находятся 19 фигурантов, включая четырёх исполнителей и пятнадцать пособников.