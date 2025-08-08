Соучастники нападения в «Крокусе» имели на вооружении гранаты для другого теракта

Напомним, что теракт в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: вооружённые боевики ворвались в зал и открыли огонь по зрителям, а затем устроили пожар. В результате трагедии погибли 149 человек, один числится пропавшим без вести, более 600 получили ранения. Пострадавшими признаны около 2400 человек.