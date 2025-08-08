Ричмонд
В Приморье два человека погибли в ДТП

В Приморье на Университетском проспекте произошло смертельное ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими.

В Приморье на Университетском проспекте произошло смертельное ДТП с двумя погибшими и двумя пострадавшими. По данным УМВД региона, столкнулись автомобили Toyota Corolla Axio и Subaru Impreza.

В результате аварии водитель Toyota и его пассажир погибли на месте — оба не были пристегнуты и вылетели из салона. Еще одна пассажирка, 24-летняя девушка, госпитализирована с травмами. Водитель Subaru, 28-летний мужчина, получил менее серьезные повреждения и проходит амбулаторное лечение.

Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Ранее сообщалось, что три человека, в том числе малолетний ребёнок погибли в аварии в Подмосковье.