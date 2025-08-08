Ричмонд
На Камчатке произошёл 41 афтершок за сутки, четыре ощущались жителями

В Камчатском крае за последние сутки зафиксировали 41 афтершок, сообщает краевое управление МЧС России. Четыре из них ощущались местными жителями.

Источник: Life.ru

Директор Камчатского филиала ФИЦ Единая геофизическая служба РАН Данила Чебров заявил РИА «Новости», что после мощного землетрясения в регионе ожидаются сильные, однако неразрушительные афтершоки.

Кроме того, из-за активности Ключевского вулкана существует угроза размытия участка трассы Мильково — Усть-Камчатск со 153-го по 187-й километр. Местные власти призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

Ранее Life.ru писал, что пепел от вулканов Ключевской и Крашенинникова поднялся до 12 и пяти километров. В ближайшее время, по данным МЧС, вулканы могут выбросить лаву.