На Камчатке произошёл 41 афтершок за сутки, четыре ощущались жителями

Директор Камчатского филиала ФИЦ Единая геофизическая служба РАН Данила Чебров заявил РИА «Новости», что после мощного землетрясения в регионе ожидаются сильные, однако неразрушительные афтершоки.
Кроме того, из-за активности Ключевского вулкана существует угроза размытия участка трассы Мильково — Усть-Камчатск со 153-го по 187-й километр. Местные власти призывают жителей быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.
Ранее Life.ru писал, что пепел от вулканов Ключевской и Крашенинникова поднялся до 12 и пяти километров. В ближайшее время, по данным МЧС, вулканы могут выбросить лаву.