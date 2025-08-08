Женщину придавило плитами на производстве в Хабаровске

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о нарушении правил охраны труда, повлекшем тяжелые травмы. На скамье подсудимых окажется 44-летняя жительница города. По ее вине пострадала коллега на одном из предприятий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Трагедия произошла в июне 2024 года в формовочном цехе. Женщина управляла мостовым краном и начала перемещать железобетонную плиту, не подав звуковой сигнал и не убедившись, что в опасной зоне никого нет.
«Подвешенная плита задела другие изделия, которые упали одно за другим и придавили находившуюся рядом женщину. Пострадавшая получила тяжелые травмы», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Следователи собрали доказательства вины машинистки, и уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. Ей грозит наказание по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда».