Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину придавило плитами на производстве в Хабаровске

Уголовное дело передали в суд.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске завершено расследование уголовного дела о нарушении правил охраны труда, повлекшем тяжелые травмы. На скамье подсудимых окажется 44-летняя жительница города. По ее вине пострадала коллега на одном из предприятий. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Трагедия произошла в июне 2024 года в формовочном цехе. Женщина управляла мостовым краном и начала перемещать железобетонную плиту, не подав звуковой сигнал и не убедившись, что в опасной зоне никого нет.

«Подвешенная плита задела другие изделия, которые упали одно за другим и придавили находившуюся рядом женщину. Пострадавшая получила тяжелые травмы», — рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Следователи собрали доказательства вины машинистки, и уголовное дело с обвинительным заключением уже направлено в суд. Ей грозит наказание по статье УК РФ «Нарушение требований охраны труда».