Мошенники создали двухэтапную схему обмана россиян

Псевдосотрудники Роскомнадзора звонят потенциальным жертвам и предлагают вернуть доступ к порталу «Госуслуг», чтобы аннулировать заявку на микрокредит. Одновременно с этим на телефон приходят коды от микрофинансовых организаций, с помощью которых аферисты пытаются убедить людей в мошеннической атаке на них. Злоумышленники таким образом хотят выманить у россиян код от «Госуслуг» и завладеть доступом к порталу, рассказывают очевидцы.