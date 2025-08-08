Российский маньяк-душитель подал апелляцию на пожизненный срок после расправы с 20 жертвами

По версии следствия, Миргород знакомился с жертвами под разными предлогами, предлагал услуги частного такси или совместный досуг, а затем нападал на них в безлюдных местах. Он совершал насильственные действия, после чего душил жертв одеждой. Тела некоторых из них он оставлял на месте преступления, одну сбросил в водоем, а двух после удушения сжег, чтобы скрыть следы.