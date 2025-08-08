Российский маньяк-душитель подал апелляцию на пожизненный срок после расправы с 20 жертвами

Владимир Миргород, осужденный пожизненно за серию жестоких убийств, подал апелляцию на свой приговор, сообщили в пресс-службе Головинского суда Москвы РИА Новости.
«Апелляционная жалоба Миргорода уже находится на рассмотрении», — уточнил источник в суде.
Маньяк получил пожизненный срок еще в 2012 году за убийства 15 женщин и подростка, совершённые в Москве и области в период с 2002 по 2004 годы. Некоторые жертвы подверглись изнасилованиям перед смертью.
В 2024 году прокуратура выявила новые доказательства: молекулярно-генетическая экспертиза подтвердила причастность Миргорода к ещё пяти убийствам. После этого его перевели из колонии в московское СИЗО, где он признался в убийстве 15 женщин и одного мужчины. Возраст погибших варьировался от 15 до 48 лет.
По версии следствия, Миргород знакомился с жертвами под разными предлогами, предлагал услуги частного такси или совместный досуг, а затем нападал на них в безлюдных местах. Он совершал насильственные действия, после чего душил жертв одеждой. Тела некоторых из них он оставлял на месте преступления, одну сбросил в водоем, а двух после удушения сжег, чтобы скрыть следы.
Одна из женщин выжила после нападения — прохожие нашли её в лесу с ножевыми ранениями. Она узнала Миргорода по фотографии и дала подробные показания.
Сам обвиняемый признал убийства, однако отвергает обвинения в изнасилованиях, заявляя, что все сексуальные контакты были по обоюдному согласию.
