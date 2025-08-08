Сбивший в Москве актрису Земляникину мотоциклист признал вину в полном объеме

Как говорится в материалах, постановление о продлении домашнего ареста водитель мотоцикла Генералов и его защита не стали. Там также указано, что мужчина был ранен судим, но в настоящее время судимость погашена, а сам он состоит в должности администратора одного из столичных ресторанов. К уголовной ответственности он ранее привлекался за хранение наркотиков и грабеж.