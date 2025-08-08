Водитель «Мицубиси» погиб при лобовом столкновении под Омском

7 августа в 14:30 на 741 км трассы «Челябинск-Новосибирск» в Марьяновском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным омского УМВД, 56-летний водитель «Мицубиси» начал разворот с обочины, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с автомобилем «Черри».