Водитель «Мицубиси» погиб при лобовом столкновении под Омском

Трое пострадавших в ДТП доставлены в больницу с травмами.

Источник: Комсомольская правда

7 августа в 14:30 на 741 км трассы «Челябинск-Новосибирск» в Марьяновском районе произошло смертельное ДТП. По предварительным данным омского УМВД, 56-летний водитель «Мицубиси» начал разворот с обочины, не убедившись в безопасности маневра, и столкнулся с автомобилем «Черри».

В результате аварии водитель «Мицубиси» погиб на месте. За рулем «Черри» находился 49-летний мужчина, в салоне — 16-летний подросток и 61-летний пассажир. Все трое с травмами различной степени тяжести госпитализированы. Сейчас сотрудники полиции устанавливают точные причины происшествия.

Ранее «КП Омск» сообщила, что прокуратура организовала проверку после возгорания в СКК им. Блинова.