Взрослые взяли на сенокос 5-летнего мальчика. Все закончилось кошмаром — ребенок едва не лишился ноги

Ребенка с собой взяли взрослые. Рабочий день уже подошел к концу, когда раздался крик. Нога малыша попала в движущиеся элементы трактора. Его в экстренном порядке доставили в Бичурскую центральную районную больницу. Казалось, ногу не спасти. Но врачи совершили чудо — понадобилась лишь частичная ампутация.