Взрослые взяли на сенокос 5-летнего мальчика. Все закончилось кошмаром — ребенок едва не лишился ноги

Начался сезон сенокоса — время заготовки сена для скота. Однако многие забывают, что эта работа не только тяжела, но и опасна. Так, 30 июля в Бичурском районе Бурятии произошел страшный случай. Пострадал 5-летний ребенок.
Ребенка с собой взяли взрослые. Рабочий день уже подошел к концу, когда раздался крик. Нога малыша попала в движущиеся элементы трактора. Его в экстренном порядке доставили в Бичурскую центральную районную больницу. Казалось, ногу не спасти. Но врачи совершили чудо — понадобилась лишь частичная ампутация.
— Операция длилась 4 часа. Благодаря слаженной работе хирурга Дмитрия Мамонтова и его команды, удалось сохранить ребенку ногу. Сейчас он находится в ДРКБ, его состояние стабильное, — рассказали медики.
Важно отметить, что это уже второй подобный случай за последние 10 лет, когда хирург Мамонтов спасает детские конечности после травм на сенокосе.
Родителей настоятельно призывают не брать детей на сенокосные угодья, не оставлять малышей без присмотра рядом с сельскохозяйственной техникой, а также обязательно глушить двигатели, если рядом находятся детсадовцы.