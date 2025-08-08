Суд оправдал приморского мэра, обвиняемого в смертельной халатности

Напоминаем, вина Баранова, по мнению стороны обвинения (и полностью согласной с этими обвинениями общественностью), заключалась в том, что под его началом городская администрация не наладила транспортное сообщение между островом Путятин и материковой частью муниципалитета. Так как регулярные пассажирские перевозки были приостановлены, в январе 2023 года жительницу острова не удалось своевременно госпитализировать. Из-за промедления с медицинской помощью женщина скончалась, хотя при экстренной госпитализации, как заключил судмедэксперт, приступ заболевания удалось бы купировать, и жизни пациентки ничего бы не угрожало.