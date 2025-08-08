Суд оправдал приморского мэра, обвиняемого в смертельной халатности

Напоминаем, вина Баранова, по мнению стороны обвинения (и полностью согласной с этими обвинениями общественностью), заключалась в том, что под его началом городская администрация не наладила транспортное сообщение между островом Путятин и материковой частью муниципалитета. Так как регулярные пассажирские перевозки были приостановлены, в январе 2023 года жительницу острова не удалось своевременно госпитализировать. Из-за промедления с медицинской помощью женщина скончалась, хотя при экстренной госпитализации, как заключил судмедэксперт, приступ заболевания удалось бы купировать, и жизни пациентки ничего бы не угрожало.
О приостановке пассажирских перевозок жители острова заявляли ещё до трагедии. Ситуация с изоляцией острова Путятин дошла до эфира одного из федеральных телеканалов, губернатора Приморского края Олега Кожемяко и председателя СК РФ Александра Бастрыкина. Было возбуждено уголовное дело о халатности, обвиняемым по которому стал заместитель Баранова, он же начальник управления жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства. Несмотря на весь общественный резонанс, транспортом жителей посёлка Путятин так и не обеспечили, что и привело к трагедии.
Баранова изначально приговорили к 2,5 годам лишения свободы условно и с испытательным сроком. Гражданский иск погибшей стороны удовлетворили частично. Работать в администрации Баранову не запретили, хотя с должности мэра его должны снять, когда обвинительный приговор вступит в силу. Но статус осуждённого Баранову пока не грозит — Приморская краевая прокуратура намерена оспорить оправдательный приговор чиновнику в кассационном порядке с постановкой вопроса о его отмене и направлении дела на новое апелляционное рассмотрение.