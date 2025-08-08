Футбольный клуб «Челябинск» оштрафован за драку болельщиков

В настоящее время личности «камазовских» болельщиков, начавших драку, установлены, а их дело передано в суд. Что касается чисто футбольного наказания, то клуб «Камаз» оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что не смог обеспечить на своем стадионе общественный порядок, и на 100 тысяч рублей — за неправомерные действия своих зрителей. На 100 тысяч рублей за поведение своих зрителей оштрафован и «Челябинск». Кроме того «Камазу» запретили допуск зрителей на секторы B1 и B2 на домашний матч шестого тура.