Футбольный клуб «Челябинск» оштрафован за драку болельщиков

Штраф стал следствием драки между болельщиками двух клубов, которая произошла в матче третьего тура Первой лиги. Столкнулись поддерживающие футболистов 2 августа в Набережных Челнах, где «Челябинск» встречался с «Камазом». Игра завершилась поражением челябинцев.
Как выяснили во время расследования инцидента, провокатором выступил один из болельщиков «Челябинска», который проходя мимо сектора поддержки «Камаза» уронил на землю шарф с символикой этого клуба и начал нецензурно выражаться. В этот момент двое из болельщиков «Камаза» выбежали и избили челябинского фаната. Как пишет ТАСС, местная охрана в ситуацию вмешалась лишь после того, как в сторону зрителей команды из Набережных Челнов массово двинулись болельщики «Челябинска».
В настоящее время личности «камазовских» болельщиков, начавших драку, установлены, а их дело передано в суд. Что касается чисто футбольного наказания, то клуб «Камаз» оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что не смог обеспечить на своем стадионе общественный порядок, и на 100 тысяч рублей — за неправомерные действия своих зрителей. На 100 тысяч рублей за поведение своих зрителей оштрафован и «Челябинск». Кроме того «Камазу» запретили допуск зрителей на секторы B1 и B2 на домашний матч шестого тура.