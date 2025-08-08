Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии второй раз за месяц

Таиланд и Камбоджа обсудили условия перемирия.
Камбоджа и Таиланд подписали новое соглашение о прекращении огня после вооруженного конфликта на границе. Об этом сообщили официальные представители обеих стран по итогам внеочередного заседания Общего комитета по пограничным вопросам, которое прошло в Куала-Лумпуре, столице Малайзии. Предыдущее соглашение было достигнуто 10 дней назад.
Камбоджийская делегация уточнила, что стороны детально обсудили условия перемирия и договорились создать региональный механизм мониторинга — они пришли к соглашению о восстановлении взаимного доверия и об обращении с пленными военнослужащими в полном соответствии с международным гуманитарным правом. Тайская сторона в свою очередь сообщила, что страны договорились поддерживать постоянную связь и решать возникающие вопросы через двусторонний механизм консультаций. Данные сторон передает информагентство Синьхуа Новости.
Также отмечается, что наблюдатели от государств-членов АСЕАН получат право следить за выполнением условий прекращения огня. Следующее заседание Таиланда и Камбоджи стороны проведут в течение месяца.
Вооруженное противостояние между Таиландом и Камбоджей вспыхнуло 24 июля из-за спора о приграничных территориях. За время конфликта погибли более 30 человек, свыше 150 получили ранения, более 270 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Предыдущее соглашение о прекращении огня было достигнуто 28 июля, однако стороны несколько раз обвинили друг друга в несоблюдении договора.