Таиланд и Камбоджа договорились о перемирии второй раз за месяц

Вооруженное противостояние между Таиландом и Камбоджей вспыхнуло 24 июля из-за спора о приграничных территориях. За время конфликта погибли более 30 человек, свыше 150 получили ранения, более 270 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома. Предыдущее соглашение о прекращении огня было достигнуто 28 июля, однако стороны несколько раз обвинили друг друга в несоблюдении договора.