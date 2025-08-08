Трамвай сбил женщину на пешеходном переходе в Новосибирске

Трамвай сбил женщину в Новосибирске утром 8 августа. Все произошло рядом с домом по адресу Горский микрорайон, 66. Горожанка переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу, когда попала под колеса трамвая. Об этом пишут очевидцы в Telegram-канале «АСТ-54 Black».
— Движение вагонов в сторону площади Карла Маркса парализовано, — добавляют очевидцы.
КП-Новосибирск обратилась за комментарием в ГУ МВД России по Новосибирской области.
— ДТП зарегистрировано. На месте работает экипаж ДПС, — сообщили в ведомстве.