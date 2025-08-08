Ричмонд
Соучастники теракта в «Крокусе» хотели вооружиться для нового нападения

Соучастники атаки на «Крокус» имели на вооружении гранаты, запал и взрывное устройство для другого теракта.

Источник: Комсомольская правда

По данным материалов дела, доступных ТАСС, боевики группировки «Вилаят Хорасан»* снабжали оружием нападавших на «Крокус Сити Холл». В их арсенале также находились боевые гранаты, которые, как следует из документов, предназначались для совершения нового террористического акта.

Согласно материалам дела, трое подозреваемых не успели совершить запланированный теракт — их задержали сотрудники правоохранительных органов. В ходе операции были изъяты граната, запал, а также обезврежено взрывное устройство.

Ранее KP.RU писал, что Умеджон Солиев**, доставивший оружие для террористов, совершивших нападение на «Крокус сити холл», выразил готовность выплачивать денежные компенсации пострадавшим, рассчитывая таким образом на смягчение приговора.

* — Признана в РФ экстремистской и запрещена.

** — Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.