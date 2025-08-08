Соучастники теракта в «Крокусе» хотели вооружиться для нового нападения

По данным материалов дела, доступных ТАСС, боевики группировки «Вилаят Хорасан»* снабжали оружием нападавших на «Крокус Сити Холл». В их арсенале также находились боевые гранаты, которые, как следует из документов, предназначались для совершения нового террористического акта.