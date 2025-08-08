Ричмонд
Пять подруг погибли страшной смертью по пути на день рождения одной из них

Житель Центрального Техаса предстанет перед судом по пяти эпизодам обвинения в непредумышленном убийстве после страшной аварии с возгоранием, произошедшей в прошлом месяце неподалёку от Остина и унесшей жизни пяти жительниц района Далласа, отправившихся в поездку по случаю дня рождения.

Житель Центрального Техаса предстанет перед судом по пяти эпизодам обвинения в непредумышленном убийстве после страшной аварии с возгоранием, произошедшей в прошлом месяце неподалёку от Остина и унесшей жизни пяти жительниц района Далласа, отправившихся в поездку по случаю дня рождения. Об этом пишет CBS.

37-летний Коди Лейн Тэлли из города Лиандер был задержан сотрудниками Департамента общественной безопасности Техаса и помещён в тюрьму округа Бёрнет. По данным ведомства, ДТП произошло 25 июля, около 18:00, на участке автомагистрали в округе Бёрнет. Тэлли управлял пикапом с прицепом для перевозки скота и двигался в северном направлении, когда внезапно выехал на полосу встречного движения.

Грузовик сначала столкнулся лоб в лоб с автомобилем Chevrolet Malibu, а затем врезался в внедорожник Mercedes, который перевернулся и загорелся. Все пятеро пассажиров Mercedes — Талия Салинас, Руби Круз, Брианна Вальдес, Дезирэ Сервантес и Жаклин Веласко Вентура — скончались на месте.

Погибшие, всем из которых было чуть за 20 лет, направлялись в город Кингсленд, расположенный в Центральном Техасе, чтобы провести выходные и отпраздновать 23-летие Салинас.

Семья Салинас рассказала телеканалу CBS News Texas, что девушки были близки как сёстры и дружили со времён средней школы.

«Нет слов, чтобы передать глубину нашей утраты, — говорится в заявлении семьи. — Мы ехали отметить день рождения Талии в Кингсленде, в её любимом месте — у озера, с самыми близкими ей людьми. А затем получили известие о гибели девочек в страшнейшей аварии, какую только можно вообразить. Мы никогда не сможем оправиться от потери Талии, Брианны, Руби, Жаклин и Дези».

Департамент общественной безопасности сообщил, что расследование обстоятельств трагедии продолжается.

