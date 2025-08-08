Ричмонд
Telegraph: Британский наёмник ВСУ Уильямс погиб под Харьковом за месяц службы

Британский наёмник Алан Роберт Уильямс погиб в Харьковской области менее чем через месяц после подписания контракта с Вооружёнными силами Украины (ВСУ). Об этом сообщил The Daily Telegraph.

Источник: Life.ru

Уильямс подписал контракт с ВСУ 10 июня. Во время выполнения первой боевой задачи 2 июля связь с ним прервалась. По данным газеты, он погиб в Липцах Харьковской области. Его тело не нашли, поэтому формально он числится пропавшим без вести, однако сослуживцы подтвердили его смерть.

Издание отметило, что 35-летний Уильямс жил в городе Мортон (графство Мерсисайд) на северо-западе Англии. Он отправился на Украину 7 мая после увольнения со строительного объекта в школе. У него не было опыта боевых действий. После увольнения в начале года его поместили в больницу из-за проблем с психическим здоровьем. Согласно The Daily Telegraph, его 40-летняя супруга и 12-летняя дочь просили его не уезжать на Украину.

Ранее Life.ru сообщал, как российский спецназ провёл успешный рейд в Очакове, захватив британских диверсантов. По оценке экспертов, этот факт указывает на активное участие НАТО в конфликте на Украине.

