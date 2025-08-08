Telegraph: Британский наёмник ВСУ Уильямс погиб под Харьковом за месяц службы

Издание отметило, что 35-летний Уильямс жил в городе Мортон (графство Мерсисайд) на северо-западе Англии. Он отправился на Украину 7 мая после увольнения со строительного объекта в школе. У него не было опыта боевых действий. После увольнения в начале года его поместили в больницу из-за проблем с психическим здоровьем. Согласно The Daily Telegraph, его 40-летняя супруга и 12-летняя дочь просили его не уезжать на Украину.