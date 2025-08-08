Пострадавших туристов из Беларуси доставили в Иркутск

Сообщение о трагедии поступило утром 7 августа от других отдыхающих. Они встретили иностранцев во время сплава по Китою и узнали, что одна из участниц группы сорвалась в бурный поток с высоты около пяти метров и погибла. Вместе с ней упал мужчина, но ему удалось выжить и вернуться ко своим. Очевидцы позвонили в службу спасения.