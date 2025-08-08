Пострадавших туристов из Беларуси доставили в Иркутск

Спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировали группу туристов, приехавших из Беларуси.
Сообщение о трагедии поступило утром 7 августа от других отдыхающих. Они встретили иностранцев во время сплава по Китою и узнали, что одна из участниц группы сорвалась в бурный поток с высоты около пяти метров и погибла. Вместе с ней упал мужчина, но ему удалось выжить и вернуться ко своим. Очевидцы позвонили в службу спасения.
Оперативно прибывшие на место спасатели провели эвакуацию. С помощью вертолета Ми-8 пострадавшие и тело 65-летней женщины были доставлены в Иркутск. В городе туристов передали полицейским для проведения необходимых следственных действий.
Известно, что пятеро отдыхающих отправились из Аршана на турбазу «Шумак», но не зарегистрировались в МЧС и не имели при себе телефонов.