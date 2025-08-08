Ричмонд
+22°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вскрылись подробности гибели школьника, утонувшего в Пермском крае

15-летний подросток погиб в Суксунском округе 7 августа.

Источник: Аргументы и факты

Подробности гибели 15-летнего школьника, который утонул во время купания в Сылве с одноклассниками, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.

Трагедия произошла 7 августа в Суксуне в районе водопада Плакун.

«15-летний юноша купался вместе с одноклассниками в реке Сылва вблизи деревни Сасыкова Суксунского муниципального округа Пермского края. Переплывая реку, подросток утонул», — рассказали подробности гибели подростка в СУ СКР по Пермскому краю.

Тело мальчика нашли во время поиска, который проводили спасатели и следователи. СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка. Следователи усматривают признаки причинения смерти по неосторожности. Они уже осмотрели место трагедии и назначили проведение экспертизы. Опрашиваются свидетели.