Вскрылись подробности гибели школьника, утонувшего в Пермском крае

Подробности гибели 15-летнего школьника, который утонул во время купания в Сылве с одноклассниками, рассказали в СУ СКР по Пермскому краю.
Трагедия произошла 7 августа в Суксуне в районе водопада Плакун.
«15-летний юноша купался вместе с одноклассниками в реке Сылва вблизи деревни Сасыкова Суксунского муниципального округа Пермского края. Переплывая реку, подросток утонул», — рассказали подробности гибели подростка в СУ СКР по Пермскому краю.
Тело мальчика нашли во время поиска, который проводили спасатели и следователи. СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка. Следователи усматривают признаки причинения смерти по неосторожности. Они уже осмотрели место трагедии и назначили проведение экспертизы. Опрашиваются свидетели.