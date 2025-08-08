Вскрылись подробности гибели школьника, утонувшего в Пермском крае

Тело мальчика нашли во время поиска, который проводили спасатели и следователи. СК возбудил уголовное дело по факту гибели ребёнка. Следователи усматривают признаки причинения смерти по неосторожности. Они уже осмотрели место трагедии и назначили проведение экспертизы. Опрашиваются свидетели.