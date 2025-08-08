Прокуратура начала проверку после пожара в СКК имени Блинова в Омске

Вчера вечером в СКК имени В. Блинова в Омске произошло возгорание строительного мусора на третьем этаже балконной части здания. В этот момент на этаже работали десять человек, которые смогли самостоятельно покинуть помещение.
Пожар обошёлся без пострадавших. В связи с инцидентом прокуратура Центрального округа начала проверку, чтобы выяснить, соблюдались ли нормы безопасности во время строительных работ. Если нарушения будут обнаружены, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.
Напомним, вчера около шести часов вечера в районе спортивного комплекса произошло возгорание. Подписчики портала Om1 Омск прислали видео с места происшествия. На кадрах видно, как из западной части здания идёт густой чёрный дым.
В этом году началась реконструкция спортивного комплекса, который был закрыт из-за аварийного состояния. Планировалось, что работы завершатся в сентябре.