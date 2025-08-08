Прокуратура начала проверку после пожара в СКК имени Блинова в Омске

Пожар обошёлся без пострадавших. В связи с инцидентом прокуратура Центрального округа начала проверку, чтобы выяснить, соблюдались ли нормы безопасности во время строительных работ. Если нарушения будут обнаружены, будут приняты соответствующие меры прокурорского реагирования.