Мошенники придумали новый способ кражи доступа к аккаунтам на «Госуслугах»

После этого разговор резко обрывается фальшивым сообщением о «блокировке опасного звонка Роскомнадзором». Затем мошенники перезванивают, выдавая себя за сотрудников ведомства, и предлагают «помочь» восстановить доступ к «Госуслугам», якобы для отмены оформившегося микрозайма. На самом деле четырехзначные коды, которые они выманивают у жертв, дают доступ к личному кабинету на портале.