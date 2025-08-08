Ричмонд
Мошенники придумали новый способ кражи доступа к аккаунтам на «Госуслугах»

Мошенники разработали новую двухэтапную схему обмана, используя имя Роскомнадзора для кражи доступа к аккаунтам на «Госуслугах».

Мошенники разработали новую двухэтапную схему обмана, используя имя Роскомнадзора для кражи доступа к аккаунтам на «Госуслугах». Как выяснило РИА Новости, сначала злоумышленники звонят жертвам, представляясь сотрудниками службы доставки цветов, и просят продиктовать код из SMS для «подтверждения заказа».

После этого разговор резко обрывается фальшивым сообщением о «блокировке опасного звонка Роскомнадзором». Затем мошенники перезванивают, выдавая себя за сотрудников ведомства, и предлагают «помочь» восстановить доступ к «Госуслугам», якобы для отмены оформившегося микрозайма. На самом деле четырехзначные коды, которые они выманивают у жертв, дают доступ к личному кабинету на портале.

Роскомнадзор предупредил, что его сотрудники никогда не звонят гражданам с просьбами о данных или кодах.

Ранее сообщалось, что мошенники начали маскироваться под ГИБДД для обмана граждан.