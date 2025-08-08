РЕН: Около ПВЗ в Москве нашли предмет, похожий на гранату

Около пункта выдачи заказов (ПВЗ) на улице Академика Арцимовича в столице нашли предмет, похожий на гранату. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил канал РЕН ТВ, ссылаясь на источник.
Уточняется, что территорию, где был обнаружен предмет, оцепили. На место прибыли кинологи Росгвардии, сказано Telegram-канале портала.
18 июля в Коммунарке Новомосковского административного округа столицы задержали мужчину, которой угрожал бросить гранату с балкона. Инцидент произошел в жилом комплексе, расположенном на Скандинавском бульваре.
11 июня во время досмотра на Центральном автовокзале в Москве у пассажира обнаружили гранату. Его задержали, сотрудники правоохранительных органов выясняли: боевая это граната или муляж. Других подробностей по факту произошедшего не приводилось.
Ранее в Москве на улице Леси Украинки силовики заметили подозрительную машину. На месте происшествия работали сапер в сопровождении робота, а также представители других силовых структур. Позднее стало известно, что взрывотехники обезвредили подозрительное устройство, которые было спрятано в автомобиле «Киа».