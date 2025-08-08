Жительница Актобе стала жертвой мошенников и лишилась более 22 млн тенге

Под диктовку злоумышленников женщина продала свою двухкомнатную квартиру, взяла несколько онлайн-кредитов, сняла с депозита 1 миллион тенге и перечислила все деньги на неизвестные счета. В результате она лишилась более 22 миллионов тенге.