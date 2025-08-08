РИА Новости: Гаражи загорелись на юге Москвы

Пожар произошел в гаражах на юге Москвы. Об этом в пятницу, 8 августа, сообщил корреспондент РИА Новости.
В настоящее время сотрудники МЧС, оперативно прибывшие на место происшествия, тушат возгорание.
— Пожар произошел в районе Шипиловского проезда. Предположительно, огнем охвачены несколько гаражей, — говорится в Telegram-канале агентства.
В эту ночь пожар произошел в подвале административного здания в коттеджном поселке «Южный парк» в подмосковном Домодедове. Загорелась офисная техника на площади 15 квадратных метров.
В Новой Москве, на Скандинавском бульваре, в административной части 16-этажного жилого дома произошел пожар. Пожарно-спасательные подразделения локализовали возгорание. Работы по тушению продолжаются.