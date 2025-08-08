Ричмонд
Соучастники нападения на Крокус имели гранаты для другого теракта

Следствие обнаружило новые подробности в деле о событиях в «Крокус Сити Холле». Как сообщает ТАСС, члены группировки «Вилаят Хорасан»* не только обеспечили оружием исполнителей атаки, но и приобрели боевые гранаты для возможного нового теракта.

Источник: Life.ru

Согласно материалам дела, трое фигурантов в период с 24 по 31 марта 2024 года купили унифицированный запал и гранату РГД-5 с маркировкой «59−79Т». Эти боеприпасы, по версии следствия, предназначались для другого преступления, которое удалось предотвратить.

Ранее стало известно, что Умеджон Солиев** — фигурант, доставивший оружие для теракта, — планирует перечислять деньги потерпевшим, надеясь на смягчение приговора. Однако как заявила адвокат Ксения Трунова, представляющая интересы 130 пострадавших, «символические выплаты» не могут считаться смягчающим обстоятельством.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

** Включён Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов.