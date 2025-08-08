Соучастники нападения на Крокус имели гранаты для другого теракта

Следствие обнаружило новые подробности в деле о событиях в «Крокус Сити Холле». Как сообщает ТАСС, члены группировки «Вилаят Хорасан»* не только обеспечили оружием исполнителей атаки, но и приобрели боевые гранаты для возможного нового теракта.