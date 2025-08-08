Ричмонд
Израиль утвердил решение по Газе

Израильский кабинет министров по безопасности принял решение о начале оккупации города Газа. Об этом сообщил высокопоставленный израильский чиновник.

Решение было принято после обсуждения, которое длилось 10 часов, сообщил Axios.

«Кабинет безопасности Израиля одобрил предложение премьер-министра Нетаньяху об оккупации города Газа», — сообщил чиновник. Его слова приводит портал Axios.

Судя по информации, обсуждение продолжалось около 10 часов, после чего план был одобрен большинством участников. Решение может стать первым шагом к полной оккупации сектора Газы и приведет к перемещению до миллиона мирных жителей, операция займет несколько месяцев.

Ситуация в секторе Газа обострилась после атаки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, что привело к блокаде региона и началу масштабных военных действий. Израиль ранее заявлял о намерении установить полный контроль над Газой и впоследствии передать управление новому гражданскому правительству.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше